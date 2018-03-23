Довідка ДСНС за добу: 1 745 викликів, врятовано життя 4 людей

“Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 745 виїздів. У результаті вжитих заходів врятовано 4 особи, 44 будівлі та 6 од. автотракторної техніки”, — вказано у повідомленні рятувальників.

Також рятувальники відзвітували, що: “22 березня о 15:15 газопостачання до 8 дахових котелень у с. Крижанівка Лиманського р-ну відновлено. Забезпечено подачу тепла до абонентів”.

Як повідомляв УНН, невідомі підірвали автомобіль у Запоріжжі.