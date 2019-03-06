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Пожизненно осужденного по делу Оксаны Макар доставят в Николаевское СИЗО

Пожизненно осужденного по делу Оксаны Макар доставят в Николаевское СИЗО

Киев  •  УНН

 • 17511 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Евгения Краснощека, осужденного к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство Оксаны Макар, на время рассмотрения ходатайства о пересмотре его дела доставят из колонии в СИЗО в Николаеве. Об этом журналисту сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.

"В (Центральный районный суд Николаева - ред.) поступило заявление осужденного (к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство Оксаны Макар - ред.) о пересмотре приговора по вновь открывшимся обстоятельствам. С целью рассмотрения указанного заявления, в соответствии с требованиями статей 466, 537 УПК Украины, судом вынесено решение о доставке (Евгения Краснощека - ред.) на период рассмотрения указанного заявления из Новгород-Северской исправительной колонии № 31, где он отбывает наказание в ГУ "Николаевский следственный изолятор", с целью обеспечения его участия в рассмотрении заявления", - говорится в сообщении.

Поэтому, после выполнения постановления судом будет назначена дата судебного заседания по рассмотрению указанного заявления.

Как сообщал УНН, 10 марта 2012 года трое парней изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а потом, чтобы скрыть преступление, пытались задушить, а потом сжечь ее. Несмотря на страшные ожоги 55% тела тогда девушка выжила, дала показания, но через три недели умерла в Донецком ожоговом центре - ее сердце остановилось.

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