Довічно засудженого у справі Оксани Макар доставлять до Миколаївського СІЗО

КИЇВ. 6 березня. УНН. Євгена Краснощока, засудженого до довічного позбавлення волі за зґвалтування та вбивство Оксани Макар, на час розгляду клопотання про перегляд його справи доставлять з колонії до СІЗО у Миколаєві. Про це журналісту повідомили в прес-службі Центрального районного суду Миколаєва.