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Довічно засудженого у справі Оксани Макар доставлять до Миколаївського СІЗО

Довічно засудженого у справі Оксани Макар доставлять до Миколаївського СІЗО

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Євгена Краснощока, засудженого до довічного позбавлення волі за зґвалтування та вбивство Оксани Макар, на час розгляду клопотання про перегляд його справи доставлять з колонії до СІЗО у Миколаєві. Про це журналісту повідомили в прес-службі Центрального районного суду Миколаєва.

“До (Центрального районного суду Миколаєва — ред.) надійшла заява засудженого (до довічного позбавлення волі за зґвалтування та вбивство Оксани Макар — ред.) про перегляд вироку за нововиявленими обставинами. З метою розгляду зазначеної заяви, у відповідності до вимог статей 466, 537 КПК України, судом постановлено ухвалу про доставку (Євгена Краснощока — ред.) на період розгляду зазначеної заяви з Новгород-Сіверської виправної колонії № 31, де він відбуває покарання до ДУ „Миколаївський слідчий ізолятор“, з метою забезпечення його участі у розгляді заяви”, — йдеться в повідомленні.

Тому, після виконання ухвали судом буде призначена дата судового засідання з розгляду вказаної заяви.

Як повідомляв УНН, 10 березня 2012 року молодики зґвалтували 18-річну Оксану Макар, а потім, щоб приховати злочин, намагалися задушити, а потім спалити її. Попри страшні опіки 55% тіла тоді дівчина вижила, дала свідчення, але за три тижні померла в Донецькому опіковому центрі - її серце зупинилось.

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