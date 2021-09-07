Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала уже трех кандидатов в нардепы на 197-м округе

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала еще двух кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 197 (Черкасская область) на промежуточных выборах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ЦИК.

Цитата

"Во время заседания 7 сентября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двух кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 197 (Черкасская область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 31 октября 2021 года. А именно: Богдана Панкевича от политической партии "УКРАИНСКАЯ ГАЛИЦКАЯ ПАРТИЯ" и Антона Подчапка от политической партии "ВЛАСТЬ НАРОДА!" - говорится в сообщении.

Детали

Также ЦИК зарегистрировала двух доверенных лиц кандидата в народные депутаты Украины Андрея Ильенко.

Дополнение

3 сентября этого года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 197 (Черкасская область) Андрея Ильенко на промежуточных выборах от политической партии "Свобода".

В апреле этого года Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197 на 31 октября.

Сообщалось, что в соответствии избирательный процесс начнется 1 сентября 2021 года - за 60 дней до дня выборов.
В ЦИК отметили, что решение принято в связи с тем, что ранее выбранные в округах народные депутаты были досрочно лишены мандатов, поскольку народного депутата Игоря Колихаева (184-й округ) избрано Херсонским городским головой на местных выборах 2020 года, а народного депутата Александра Скичко (197-й округ) назначено председателем Черкасской ОГА.

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