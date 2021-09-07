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Довибори у Раду: ЦВК зареєструвала вже трьох кандидатів у нардепи на 197-му окрузі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала ще двох кандидатів в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 197 (Черкаська область) на проміжних виборах. Про це УНН повідомляє з посиланням на ЦВК.

Цитата

“Під час засідання 7 вересня Центральна виборча комісія зареєструвала двох кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 197 (Черкаська область) на проміжних виборах народного депутата України 31 жовтня 2021 року. А саме: Богдана Панкевича від політичної партії “УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА ПАРТІЯ” та Антона Подчапка від політичної партії “ВЛАДУ НАРОДУ!” — йдеться в повідомленні.

Деталі

Також ЦВК зареєструвала двох довірених осіб кандидата у народні депутати України Андрія Іллєнка.

Доповнення

3 вересня цього року Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала першого кандидата в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 197 (Черкаська область) Андрія Іллєнка на проміжних виборах від політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”.

У квітні цього року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 на 31 жовтня.

Повідомлялося що відповідно виборчий процес розпочнеться 1 вересня 2021 року — за 60 днів до дня виборів.
У ЦВК зазначили, що рішення прийнято у зв’язку з тим, що раніше обрані в округах народні депутати були достроково позбавлені мандатів, оскільки народного депутата Ігоря Колихаєва (184-й округ) обрано Херсонським міським головою на місцевих виборах 2020 року, а народного депутата Олександра Скічка (197-й округ) призначено головою Черкаської ОДА.

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