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Довыборы в Раду: ОИК на Прикарпатье до сих пор не возобновила работу из-за отсутствия кворума

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Окружная избирательная комиссия округа №87 с довыборов в Верховную Раду в Ивано-Франковской области до сих пор после перерыва не возобновила свою работу - отсутствует кворум, еще со вчерашнего дня. Об этом журналисту УНН сообщил координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Ивано-Франковской области Иван Маруняк.

Цитата:

"Прием документов не продолжается, потому что нет кворума", - сказал Маруняк.

Что было ранее

Сообщалось, что по состоянию на 15 часов вторника, 30 марта, окружная избирательная комиссия округа № 87 с довыборов в Верховную Раду в Ивано-Франковской области после перерыва не возобновила свою работу из-за отсутствия кворума.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 10:10 31 марта обработала только 67,52% протоколов с УИК из Ивано-Франковской области, показатель не меняется с утра 30 марта.

Добавим, на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко. По официальным данным, в настоящее время лидирует Вирастюк.

При этом ОИК № 87 отправила 14 участковых избирательных комиссий на пересчет голосов. А в ночь на 30 марта было сообщение о заминировании ОИК, которое оказалось ложным. Позже ЦИК изменила голову ОИК №87 и трех членов комиссии.

Позже стало известно, что народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснить ситуацию с подсчетом голосов в 87-м избирательном округе, где в воскресенье состоялись довыборы в парламент.

Дополнение

28 марта избирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОИО № 87 голосовали 43,96%.

Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.

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