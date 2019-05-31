Доцент вуза выписал себе премии на более 165 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Должностному лицу одного из высших учебных заведений Донецкой области сообщено о подозрении в выписке себе премий на сумму более 165 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
"Установлено, что в течение 2017-2018 годов 45-летний чиновник, будучи доцентом кафедры и исполняющим обязанности ректора, безосновательно, без наличия соответствующих приказов Департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации, выдавал бухгалтерии образовательного учреждения приказы о собственном премировании", - говорится в сообщении.
В результате противоправных действий государству нанесен материальный ущерб на более 165 тыс. грн.
Должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).
Сейчас досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается.
Напомним, в Николаевской области директор центра занятости "меняла" взятки на премии.