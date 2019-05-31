Доцент вишу виписав собі премії на понад 165 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Посадовцю одного з вищих навчальних закладів Донецької області повідомлено про підозру у виписуванні собі премій на суму понад 165 тис. грн. Про це повідомила прес-служба прокуратури області, передає УНН.
"Установлено, що протягом 2017-2018 років 45-річний посадовець, будучи доцентом кафедри та виконуючим обов’язки ректора, безпідставно, без наявності відповідних наказів Департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації, видавав бухгалтерії освітньої установи накази про власне преміювання", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок протиправних дій державі завдано матеріальні збитки на понад 165 тис. грн.
Посадовцю повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).
Наразі досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, у Миколаївській області директор центру зайнятості "міняла" хабарі на премії.