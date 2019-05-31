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Доцент вишу виписав собі премії на понад 165 тис. грн

Доцент вишу виписав собі премії на понад 165 тис. грн

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Посадовцю одного з вищих навчальних закладів Донецької області повідомлено про підозру у виписуванні собі премій на суму понад 165 тис. грн. Про це повідомила прес-служба прокуратури області, передає УНН.

"Установлено, що протягом 2017-2018 років 45-річний посадовець, будучи доцентом кафедри та виконуючим обов’язки ректора, безпідставно, без наявності відповідних наказів Департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації, видавав бухгалтерії освітньої установи накази про власне преміювання", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок протиправних дій державі завдано матеріальні збитки на понад 165 тис. грн.

Посадовцю повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Наразі досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, у Миколаївській області директор центру зайнятості "міняла" хабарі на премії.

Українські Національні Новини

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