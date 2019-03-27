Соблюдение поста очень полезно людям 40-65 лет - диетолог

"Пост очень полезен особенно для людей, которым уже за 40 лет. Этот период - от 40 до примерно 65 - очень полезен, так как людям в таком возрасте надо ограничивать красное мясо, которое является источником аминокислоты, провоцирует воспалительные процессы, процессы старения, инфаркт, инсульт", - отметила диетолог.



По ее словам, вообще соблюдать пост можно любому, не стоит придерживаться строгого поста беременным женщинам, кормящим матерям, детям и подросткам, людям, перенесшим какие-то операции, ослабленные после тяжелой болезни люди (например, после туберкулеза). Им как раз нужны аминокислоты, которые быстро усваиваются, дают энергию и восстанавливают силы. А всем остальным людям соблюдать пост очень даже полезно.



Напомним, дневной рацион человека, стремящегося избавиться от лишнего веса, имеет на 75-80% состоять из продуктов растительного происхождения, но при этом содержать также белки и жиры.



Для того, чтобы эффективно и быстро худеть, надо исключить перекусы, сладости, жареную пищу и сладкие напитки.



Для того, чтобы во время похудения не донимало чувство голода, следует употреблять большое количество клетчатки.