Дотримання посту дуже корисне людям 40-65 років – дієтолог
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Дотримання посту дуже корисне людям у віці 40-65 років, тоді як вагітним жінкам, дітям, підліткам і хворим постування не рекомендується. Таку думку висловила лікар-дієтолог Оксана Скиталінська в коментарі кореспонденту УНН.
"Піст дуже корисний особливо для людей, яким уже за 40 років. Цей період – від 40 до приблизно 65 – надзвичайно корисний, тому що людям у такому віці треба обмежувати червоне м'ясо, яке є джерелом амінокислоти, що провокує запальні процеси, процеси старіння, інфаркт, інсульт", - зазначила дієтолог.
За її словами, взагалі дотримуватись посту можна будь-кому, не варто дотримуватись суворого посту вагітним жінкам, годуючим матерям, дітям і підліткам, людям, які перенесли якісь операції, ослаблені після тяжкої хвороби люди (наприклад, після туберкульозу). Їм як раз потрібні амінокислоти, які швидко засвоюються, дають енергію і відновлюють сили. А всім іншим людям дотримуватись посту дуже навіть корисно.
Нагадаємо, денний раціон людини, яка прагне позбутися зайвої ваги, має на 75-80% складатись із продуктів рослинного походження, але при цьому містити також білки та жири.
Для того, щоб ефективно і швидко худнути, треба виключити перекуси, солодощі, смажену їжу і солодкі напої.
Для того, щоб під час схуднення не дошкуляло почуття голоду, слід вживати велику кількість клітковини.