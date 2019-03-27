Дотримання посту дуже корисне людям 40-65 років – дієтолог

"Піст дуже корисний особливо для людей, яким уже за 40 років. Цей період – від 40 до приблизно 65 – надзвичайно корисний, тому що людям у такому віці треба обмежувати червоне м'ясо, яке є джерелом амінокислоти, що провокує запальні процеси, процеси старіння, інфаркт, інсульт", - зазначила дієтолог.



За її словами, взагалі дотримуватись посту можна будь-кому, не варто дотримуватись суворого посту вагітним жінкам, годуючим матерям, дітям і підліткам, людям, які перенесли якісь операції, ослаблені після тяжкої хвороби люди (наприклад, після туберкульозу). Їм як раз потрібні амінокислоти, які швидко засвоюються, дають енергію і відновлюють сили. А всім іншим людям дотримуватись посту дуже навіть корисно.



Нагадаємо, денний раціон людини, яка прагне позбутися зайвої ваги, має на 75-80% складатись із продуктів рослинного походження, але при цьому містити також білки та жири.



Для того, щоб ефективно і швидко худнути, треба виключити перекуси, солодощі, смажену їжу і солодкі напої.



Для того, щоб під час схуднення не дошкуляло почуття голоду, слід вживати велику кількість клітковини.