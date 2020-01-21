Достижения Кейна: хоккеисты "Чикаго" продолжили победное шествие в НХЛ

Счет матча 5: 2 в пользу "Чикаго" при каких однотысячных очко в карьере набрал Патрик Кейн. Юбилейное очко Кейну принесла комбинация, которая закончилась голом Брэндона Саада на 15-й минуте третьего периода. В возрасте 31 года и 61 дня Кейн стал самым молодым хоккеистом США, которые достигли этого предела.

Также в "Блэкхокс" (24-20-6) по 2 (1 + 1) очка набрали Алекс Нюландер и Эрик Густафссон.

"Особый момент. Приятно уже оставить это позади и начать двигаться дальше. Но было здорово - все вышли на лед и начали меня поздравлять. Мне было приятно разделить этот момент с ребятами", - сказал Кейн.

Отметим, что "Блэкхокс" победили в пятый раз подряд и на расстояние трех очков приблизились к зоне плей-офф. А "Виннипег" (25-20-4) потерпели четвертое поражение в пяти матчей. В обоих коллективов по 54 очка - 9 и 10 места на Западе.