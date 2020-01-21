Досягнення Кейна: хокеїсти "Чикаго" продовжили переможну ходу в НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Чотирма поєдинками продовжився регулярний чемпіонат НХЛ в одному з яких "Чикаго" вдома приймав "Вінніпег", повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Рахунок матчу 5:2 на користь "Чикаго" за яких 1000-е очко в кар'єрі набрав Патрік Кейн. Ювілейне очко Кейну принесла комбінація, яка закінчилася голом Брендона Саада на 15-й хвилині третього періоду. У віці 31 року і 61 дня Кейн став наймолодшим хокеїстом США, які досягли цієї межі.
Також у "Блекхокс" (24-20-6) по 2 (1 + 1) очки набрали Алекс Нюландер і Ерік Густафссон.
"Особливий момент. Приємно вже залишити це позаду і почати рухатися далі. Але було здорово - всі вийшли на лід і почали мене вітати. Мені було приємно розділити цей момент з хлопцями", - сказав Кейн.
Зазначимо, що "Блекхокс" перемогли в п'ятий раз поспіль і на відстань трьох очок наблизилися до зони плей-офф. Натомість "Вінніпег" (25-20-4) зазнали четвертої поразки за п'ять матчів. У обох колективів по 54 очки – 9 і 10 місця на Заході.