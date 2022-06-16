"Опыт на уровне первокурсника": пожар на газовом месторождении в рф связали с нарушением технологии

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Разгерметизация трубопровода на Уренгойском месторождении в рф могла произойти из-за нарушений технологии остановки скважин на фоне сокращения спроса на российский газ, считает эксперт Центра Разумкова, экс-директор интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский, пишет УНН.

Цитата

"Сегодняшняя разгерметизация трубопровода на уренгойском месторождении скорее всего произошла вследствие нарушения технологии остановки скважин, что привело к резкому изменению режима транспортировки участка между двумя промыслами. Такое будет и дальше, потому что спрос на российский газ будет уменьшаться, а опыт будет оставаться на уровне студента-первокурсника", - отметил Белявский в Facebook.

При этом он отметил, что месторождения уренгоя и западной сибири осваивали газовики Украины.

И что по сравнению с прошлым годом Газпром в мае 2022 года снизил добычу на 15%, а экспорт - на 30%.

Контекст

На территории Уренгойского газового месторождения в рф из-за разрыва трубы вспыхнул пожар.

Уренгойское месторождение принадлежит к числу крупнейших в мире. Там хранятся запасы до 10 триллионов кубических метров газа.

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