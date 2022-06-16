"Досвід на рівні першокурсника": пожежу на газовому родовищі у рф пов'язали з порушенням технології
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Розгерметизація трубопроводу на Уренгойському родовищі у рф могла статися через порушення технології зупинки свердловин на тлі скорочення попиту на російський газ, вважає експерт Центру Разумкова, ексдиректор інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Білявський, пише УНН.
Цитата
"Сьогоднішня розгерметизація трубопроводу на уренгойському родовищі скоріш за все відбулась внаслідок порушення технології зупинки свердловин, що призвело до різкої зміни режиму транспортування ділянки між двома промислами. Таке траплятиметься і далі, бо попит на російський газ зменшуватиметься, а досвід експлуатації залишатиметься на рівні студента-першокурсника", - зазначив Білявський у Facebook.
При цьому він зауважив, що родовища уренгою та західного сибіру освоювали газовики України.
І що порівняно з минулим роком, Газпром у травні 2022 року зменшив видобуток на 15%, а експорт - на 30%.
Контекст
На території Уренгойського газового родовища у рф через розрив труби спалахнула пожежа.
Уренгойське родовище належить до найбільших у світі. Там зберігаються запаси до 10 трлн кубічних метрів газу.