У росії загорілося найбільше газове родовище
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі на території Уренгойського газового родовища через розрив труби спалахнула пожежа. Про це повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.
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Як зазначили, на ділянці "Газпром видобуток Уренгой" між газовими промислами 7-8 стався розрив труби діаметром 1,4 метра.
"Пожежа вже локалізована. Роботу ведуть у штатному режимі", – повідомили у пресслужбі компанії "Газпром видобуток Уренгой".
Додамо
Уренгойське родовище належить до найбільших у світі. Там зберігаються запаси до 10 трлн кубічних метрів газу.