У росії загорілося найбільше газове родовище

Деталі

Як зазначили, на ділянці "Газпром видобуток Уренгой" між газовими промислами 7-8 стався розрив труби діаметром 1,4 метра.

"Пожежа вже локалізована. Роботу ведуть у штатному режимі", – повідомили у пресслужбі компанії "Газпром видобуток Уренгой".

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Уренгойське родовище належить до найбільших у світі. Там зберігаються запаси до 10 трлн кубічних метрів газу.