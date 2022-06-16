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19:03 • 15729 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 67055 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В россии загорелось крупнейшее газовое месторождение

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. В россии в Ямало-Ненецком автономном округе на территории Уренгойского газового месторождения из-за разрыва трубы вспыхнул пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как отметили, на участке "Газпром добыча Уренгой" между газовыми промыслами 7-8 произошел разрыв трубы диаметром 1,4 метра.

"Пожар уже локализован. Работу ведут в штатном режиме", – сообщили в пресс-службе компании "Газпром добыча Уренгой".

Добавим

Уренгойское месторождение принадлежит к числу крупнейших в мире. Там хранятся запасы до 10 триллионов кубических метров газа.

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