В россии загорелось крупнейшее газовое месторождение
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В россии в Ямало-Ненецком автономном округе на территории Уренгойского газового месторождения из-за разрыва трубы вспыхнул пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Как отметили, на участке "Газпром добыча Уренгой" между газовыми промыслами 7-8 произошел разрыв трубы диаметром 1,4 метра.
"Пожар уже локализован. Работу ведут в штатном режиме", – сообщили в пресс-службе компании "Газпром добыча Уренгой".
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Уренгойское месторождение принадлежит к числу крупнейших в мире. Там хранятся запасы до 10 триллионов кубических метров газа.