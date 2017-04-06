"Доступные лекарства": старт в регионах затягивается, а пациенты считают копеечную компенсацию

Правительственная программа "Доступные лекарства", которая предусматривает, что пациенты могут получить лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой, официально стартовала еще 1 апреля. По условиям программы, аптеки по всей Украине на добровольных началах должны подписать договор с местными органами власти и стать участниками программы. При этом на видном месте в аптеках должны размещаться наклейки, свидетельствующие об их участии в программе "Доступные лекарства".

Позиции власти

Сейчас УНН известно о старте программы только в семи областях. Например, в Николаевской области корреспонденту сообщили, что ни схемы реализации программы, ни перечня аптек в регионе пока нет. В Черновцах и области программа вероятно стартует 19 апреля.

В Ровенской области также еще не определились, что и как делать. Как сообщил начальник городского управления здравоохранения Виктор Иськив, еще не определено ни финансирование программы "Доступные лекарства", ни сети аптек, в которых она должна действовать. По его словам, для запуска программы ожидают распоряжения председателя Ровенской облгосадминистрации, которым будут доведены средства.

"Без него не можем работать с аптеками и заключать соответствующие соглашения. А во-вторых, ждем приказа Министерства, где будет перечень этих препаратов, подлежащих реимбурсации (возмещению) и процент возмещения", - отметил В.Иськив.

Известно, что Ровенская область более чем на 20 препаратов получила почти 15 миллионов гривен из госбюджета.

Все же в некоторых регионах чиновники уже заявляют о запуске программы.

Так, в Ужгороде, по информации городского совета, в рамках программы "Доступные лекарства" инсулинозависимые пациенты уже могут получить соответствующие медпрепараты. Лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний и бронхиальной астмы появятся в аптеках ориентировочно 6 апреля. Горсовет обнародовал список аптек, которые примут участие в программе. Сейчас их 22 (три аптеки, в которых можно получить медицинские препараты инсулины (для взрослых), три аптеки, в которых можно получить медицинские препараты инсулины (для детей) и 16 аптек, в которых можно получить лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний и бронхиальной астмы).

"Финансирование уже пришло. Сейчас осуществляется распределение средств. Уже сформирован список аптек, которые заключили договор на участие в программе. Со временем этот перечень будет дополняться", - отметила пресс-секретарь Ужгородского городского совета Алла Кохан.

В Кропивницком также заявили о старте программы по реимбурсации лекарств. Как сообщили в управлении здравоохранения городского совета, в Кропивницком насчитывается 57 тыс. 888 пациентов, которым диагностированы перечисленные заболевания. В реестре пациентов, по расчетным данным, 65% составляют пациенты с болезнями сердечно-сосудистой системы, 15% - с бронхиальной астмой и 20% - с сахарным диабетом II типа. Получить рецепты на лекарственные средства участники программы в областном центре с 1 апреля могут только в трех медучреждениях: Центре первичной медико-санитарной помощи №1 и №2 и Амбулатории общей практики-семейной медицины в поселке Горном. Купить лекарственные средства, стоимость которых подлежит возмещению государством, можно в восьми аптечных сетях, в подчинении которых находится 40 аптек в различных микрорайонах Кропивницкого.

Старт программы во Львовской области пришелся на 5 апреля.

"Сейчас приобрести лекарственные средства, стоимость которых подлежит возмещению государством, можно будет в 152 аптечных заведениях и области", - рассказала и.о. начальника директора департамента здравоохранения ЛОГА Ирина Микичак.

И.Микичак рассказала, что лекарства, которые будут возмещаться, назначать врачи первичного звена - семейные врачи, терапевты и педиатры. Лекарства будут назначать по действующему веществу, а не по коммерческим названием. Стоимость лекарств будет возмещаться по цене самого дешевого генетика. Кроме того, пациент сможет получать лекарства по программе "Доступные лекарства" у своего семейного врача.

В Херсонской области медикаменты в аптеках города вероятно можно будет получить с 7 апреля. В рамках программы в Херсонскую область поступило 14 млн грн. Об этом рассказал директор Департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко.

Сейчас, по словам В. Короленко, уже подписаны соглашения с аптеками, которые участвуют в программе.

О готовности к реализации программы "Доступные лекарства" сообщили и в Одесской области. "По информации главных врачей и руководителей органов здравоохранения всех районов и городов Одесской области, все медицинские учреждения готовы выписывать рецепты", - сообщил и.о. начальника Департамента здравоохранения и социальной защиты населения Вячеслав Полясной.

Мариуполь должен получить госсубвенцию в размере 25 млн грн. Эти средства будут распределены на 6 работающих в городе центров первичной медико-санитарной помощи. Однако, пока финансирование не поступило. В субботу, 1 апреля, программа "Доступные лекарства" в Мариуполе так и не стартовала.

В Запорожской ОГА сообщили, что государственным бюджетом Украины на 2017 год для Запорожской области предусмотрена субвенция на возмещение стоимости лекарственных средств по правительственной программе "Доступные лекарства" в общей сумме 22 млн 496,6 тыс. грн. Также областной Департамент здравоохранения опубликовал на своем сайте перечень аптек и утвердил распорядителей средств, которые будут выделены в рамках программы.

Практика

УНН решил проверить на практике, работает ли система. Как убедился корреспондент УНН, 1 апреля ни в одной из аптек столицы, которые он обошел, информационных наклеек не было.

Также общения с потенциальными участниками программы, претендующих на получение компенсации, показало, что люди настроены скептически. И суммы компенсации, которые должно покрывать государство, выходят копеечные. Например, как рассказала одна из пациенток, которой по программе должны компенсироваться лекарства от бронхиальной астмы, сумма компенсации на приобретение месячной дозы сальбутамола (ингалятор) компенсация составит ориентировочно 8 гривен (чуть больше 26 копеек в день). Стоимость препарата, в зависимости от аптеки, составляет от 65 до 80 грн.

В приведенном случае речь идет далеко не о самом дорогом препарате. Хотя дорогостоящих препаратов среди 157 позиций приведенных в перечне МЗ и нет. Поэтому, даже при условии, что лечение пациента обходится в несколько тысяч гривен в месяц, компенсация на лекарствах составит не более сотни гривен.

Врачи не верят в эффективность программы и не под запись говорят, что многие препараты в перечне, утвержденном Минздравом, дадут пациентам лишь минимальную экономию, даже при условии, что программа заработает.

В профильном комитете Верховной Рады считают программу популизмом, хотя и говорят, что идея хорошая.

"Прежде всего хочу сказать, что сама идея "Доступные лекарства" она хорошая и заслуживает уважения. Это не новая идея, которую предложили сегодня руководители. Сколько я себя помню, сколько я работаю в системе организации здравоохранения, всегда был вопрос как уменьшить цену на лекарства. Сегодня она достигла эпопеи и максимума своего популизма, потому что на сегодняшний день средств для удовлетворения этой программы нет. Насколько мне известно, в государстве всего лишь 500 млн грн для того, чтобы ввести эту программу. Ее обещали ввести нам с начала года, а теперь - с на 1 апреля. Вот я хочу знать хотя бы одну аптеку, ее адрес, где можно приобрести эти лекарства бесплатно или по системе реимбурсации. Поскольку я говорил с аптекарям, сегодня она чисто технически невозможна", - сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Игорь Шурма.

По мнению парламентария, сегодня эту тему подняли только потому, что правительству необходимо отчитываться о какой-то работе.

"И они пытаются правдами и неправдами через пиар-компании запустить действительно хороший проект, но этот проект на сегодня нереален. Я хотел бы, чтобы он заработал, я убежден, что медицина вне политики и вне всяких партийных соревнований, это надо делать. Но так как это делается несистемно, - ничего из этого не выйдет, к сожалению", - резюмировал нардеп.

УНН и в дальнейшем будет следить за запуском программы "Доступные лекарства" и проверять на практике, работает ли механизм реимбурсации.