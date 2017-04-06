"Доступні ліки": старт у регіонах затягується, а пацієнти рахують копійчану компенсацію

Урядова програма “Доступні ліки”, яка передбачає, що пацієнти можуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою, офіційно стартувала ще 1 квітня. За умовами програми, аптеки по всій Україні на добровільних засадах мають підписати договір з місцевими органами влади та стати учасниками програми. При цьому на видному місці в аптеках повинні розміщуватись наліпки, які свідчать про їхню участь у програмі “Доступні ліки”.

Позиції влади

Наразі УНН відомо про старт програми лише в семи областях. Наприклад, на Миколаївщині кореспонденту УНН повідомили, що ані схеми реалізації програми, ані переліку аптек у регіонах наразі немає. У Чернівцях та області програма ймовірно стартує з 19 квітня.

У Рівненській області також ще не визначилися, що і як робитимуть. Як повідомив начальник міського управління охорони здоров’я Віктор Іськів, ще не визначено ані фінансування програми “Доступні ліки”, ані мережі аптек, у яких вона має діяти. За його словами, для запуску програми очікують розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації, яким будуть доведені кошти.

“Без нього не можемо працювати з аптеками і укладати відповідні угоди. А по-друге, чекаємо наказу Міністерства, де буде перелік оцих препаратів, які підлягають реімбурсації (відшкодуванню) і відсоток відшкодування”, — зазначив В.Іськів.

Відомо, що Рівненська область на понад 20 препаратів отримала майже 15 мільйонів гривень з держбюджету.

Все ж у деяких регіонах чиновники вже заявляють про запуск програми.

Так, в Ужгороді, за інформацією міської ради, у рамках програми “Доступні ліки” інсулінозалежні пацієнти вже можуть отримати відповідні медпрепарати. Ліки від серцево-судинних захворювань та бронхіальної астми з′являться в аптеках орієнтовно 6 квітня. Міськрада оприлюднила список аптек, які візьмуть участь у програмі. Наразі їх 22 (три аптеки, в яких можна отримати медичні препарати інсуліни (для дорослих осіб), три аптеки, в яких можна отримати медичні препарати інсуліни (для дітей) та 16 аптек, в яких можна отримати ліки від серцево-судинних захворювань та бронхіальної астми).

“Фінансування вже прийшло. Наразі здійснюється розподіл коштів. Вже сформовано список аптек, що уклали договір на участь у програмі. З часом цей перелік буде доповнюватися”, — зазначила речниця Ужгородської міської ради Алла Кохан.

У Кропивницькому також заявили про старт програми з реімбурсації ліків. Як повідомили в управлінні охорони здоров’я міської ради, у Кропивницькому налічується 57 тис. 888 пацієнтів, яким діагностовано названі захворювання. У реєстрі пацієнтів, за розрахунковим даними, 65% становлять пацієнти з хворобами серцево-судинної системи, 15 % — з бронхіальною астмою і 20 % — з цукровим діабетом ІІ типу. Отримати рецепти на лікарські засоби, що беруть участь у програмі, в обласному центрі з 1 квітня можна лише у трьох медзакладах: Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 1 і № 2 та Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини на селищі Гірничому. Придбати лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню державою, можна у восьми аптечних мережах, у підпорядкуванні яких знаходиться 40 аптек у різних мікрорайонах Кропивницького.

Старт програми у Львівській області припав на 5 квітня.

“Наразі придбати лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню державою, можна буде у 152 аптечних закладах Львова та області”, — розповіла в.о. начальника директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірина Микичак.

І.Микичак розповіла, що ліки, які відшкодовуватимуться, призначатимуть лікарі первинної ланки — сімейні лікарі, терапевти та педіатри. Ліки призначатимуть за діючою речовиною, а не за комерційною назвою. Вартість ліків буде відшкодовуватися за ціною найдешевшого генетика. Окрім того, пацієнт зможе отримувати ліки за програмою “Доступні ліки” у свого сімейного лікаря.

На Херсонщині медикаменти в аптеках міста ймовірно можна буде отримати з 7 квітня. У рамках програми в Херсонську область надійшло 14 млн грн. Про це розповів директор Департаменту охорони здоров’я Херсонської ОДА Віктор Короленко.

Наразі, за словами В.Короленка, вже підписані угоди з аптеками, які беруть участь у програмі.

Про готовність до реалізації програми “Доступні ліки” повідомили і на Одещині. “За інформацією головних лікарів та керівників органів охорони здоров’я всіх районів та міст Одещини, усі заклади охорони готові виписувати рецепти”, — повідомив в.о. начальника Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення В’ячеслав Полясний.

Маріуполь має отримати держсубвенцію в розмірі 25 млн грн. Ці кошти будуть розподілені на 6 працюючих в місті центрів первинної медико-санітарної допомоги. Однак, поки фінансування не надійшло. У суботу, 1 квітня, програма “Доступні ліки” в Маріуполі так і не стартувала.

У Запорізькій ОДА повідомили, що державним бюджетом України на 2017 рік для Запорізької області передбачено субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів за урядовою програмою “Доступні ліки” в загальній сумі 22 млн 496,6 тис. грн. Також обласний Департамент охорони здоров’я опублікував на своєму сайті перелік аптек та затвердив розпорядників коштів, які будуть виділені в рамках програми.

Практика

УНН вирішив перевірити на практиці, чи працює система. Як переконався кореспондент УНН, 1 квітня у жодній з аптек столиці, які він обійшов, інформаційних наліпок не було.

Також спілкування з потенційними учасниками програми, які претендують на отримання компенсації, показало, що люди налаштовані скептично. Та й суми компенсації, які ймовірно покриватиме держава, виходять копійчані. Наприклад, як розповіла одна з пацієнток, якій за програмою мають компенсуватися ліки від бронхіальної астми, сума компенсації на придбання місячної дози сальбутамолу (інгалятор) компенсація становитиме орієнтовно 8 гривень (трохи більше 26 копійок на день). Вартість препарату, в залежності від аптеки, становить від 65 до 80 грн.

В наведеному випадку йдеться далеко не про найдорожчий препарат. Хоча дорогих препаратів серед 157 позицій наведених у переліку МОЗ і немає. А тому навіть за умов, якщо лікування пацієнта обходиться у кілька тисяч гривень на місяць, компенсація на ліках становитиме не більше сотні.

Лікарі також не вірять в ефективність програми і не під запис говорять, що багато у переліку, затвердженому МОЗ, препаратів, які дадуть пацієнтам лише мінімальну економію, навіть за умов, якщо програма запрацює.

У профільному комітеті Верховної Ради вважають програму популізмом, хоча і кажуть, що ідея хороша.

“Передусім хочу сказати, що сама ідея „Доступні ліки“ вона хороша і заслуговує на повагу. Це не нова ідея, яку запропонували на сьогодні очільники. Скільки я себе пам’ятаю, скільки я працюю у системі організації охорони здоров’я, завжди було питання як зменшити ціну на ліки. Сьогодні вона досягла епопеї і максимуму свого популізму, бо на сьогоднішній день коштів для задоволення цієї програми немає. Наскільки мені відомо в державі є всього-навсього 500 млн грн для того, щоб запровадити цю програму. Її обіцяли запровадити нам з початку року, а тепер — із 1 квітня. От я хочу знати хоча б одну аптеку, її адресу, де можна придбати ці ліки безоплатно або по системі реімбурсації. Оскільки я говорив із аптекарям, на сьогодні вона чисто технічно є неможливою”, — повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ігор Шурма.

На думку парламентаря, сьогодні цю тему підняли тільки тому що уряду необхідно звітувати про якусь роботу.

“І вони намагаються правдами і неправдами через піар-компанії запустити дійсно хороший проект, але цей проект на сьогодні є нереальний. Я хотів би, щоб він запрацював, бо я переконаний, що медицина є поза політикою і поза будь-якими партійними змаганнями, це треба робити. Але так як це робиться несистемно, — нічого з цього не вийде, на жаль”, — резюмував нардеп.

УНН і надалі стежитиме за запуском програми “Доступні ліки” та перевірятиме на практиці, чи працює механізм реімбурсації.