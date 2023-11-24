Доставляли наркотики по Киеву: столичные полицейские разоблачили группу наркодилеров

Полицейские Киева задержали организованную группу наркосбытчиков, в которую вошли пять человек, среди которых был организатор и четверо курьеров, которые доставляли наркотики заказчикам на территории столицы. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Цитата В ходе досудебного расследования мы установили, что к наркобизнесу причастны пять человек, которые уже ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений. Ими оказались местные жители 1989, 1993, 2001 и 2002 годов рождения. Лидером группировки, который организовал наркобизнес и привлек других лиц был 21-летний киевлянин, остальные четверо - выполняли роли так называемых курьеров, которые доставляли наркотики заказчикам по всей столице - резюмировал заместитель начальника отдела расследования особо тяжких преступлений полиции Киева Богдан Власюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За границу за 8 тысяч: на Тернопольщине разоблачили очередную схему побега уклонистов из Украины

Отмечается, что всем сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Цитата Сейчас решается вопрос о применении подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Участникам преступления грозит лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается - добавили в Нацполиции.

Дополнение

По местам проживания фигурантов проведено 48 обысков, в ходе которых изъято кокаин, каннабис, таблетки МДМА, более 8 тысяч таблеток неизвестного происхождения, мобильные телефоны, ноутбуки, 4 автомобиля, а также деньги в сумме 6200 долларов США, 1020 евро и 11300 гривен, которые злоумышленники получили в результате преступной деятельности.

Напомним

Полиция Одесской области арестовала руководителя и 15 участников колл-центра, которые выманивали деньги у украинцев и иностранцев. Мошенники обманом заставляли жертв устанавливать программное обеспечение, которое позволяло мошенникам получать доступ к их банковским счетам.