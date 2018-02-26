Исследование: жители западных областей Украины являются лидерами по посещаемости стран ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Жители западных областей Украины чаще других посещали страны Европейского союза в течение последних двух лет. Об этом говорится в исследовании "Мнения и взгляды жителей Украины по безвизовому режиму с Европейским Союзом", проведенного КМИС в декабре 2017 года на заказ проекта "Открой Европу", передает УНН.
"Жители западных областей Украины были и остаются лидерами по посещаемости стран Евросоюза - 18% западных украинцев по крайней мере один раз ездили в ЕС в течение последних двух лет", - говорится в исследовании.
Так, согласно данным исследования, с 9% до 11% увеличилась доля всех украинцев, которые хотя бы один раз в течение двух последних лет ездили в ЕС.
Также этот показатель вырос в 4 раза среди жителей восточных областей Украины - с 2% до 9%. Жители восточных регионов стали лучше понимать возможности и преимущества безвиза с ЕС.
Так, исследование проводилось на всей территории Украины, кроме территорий, временно не контролируемых властью Украины, - АР Крым, отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Напомним, в Государственной пограничной службе Украины фиксируют уменьшении количества украинцев, которые по безвизу путешествуют в страны Европейского союза.