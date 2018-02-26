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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60109 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72640 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75510 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106363 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100113 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104398 просмотра

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Исследование: жители западных областей Украины являются лидерами по посещаемости стран ЕС

Исследование: жители западных областей Украины являются лидерами по посещаемости стран ЕС

Киев  •  УНН

 • 8846 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Жители западных областей Украины чаще других посещали страны Европейского союза в течение последних двух лет. Об этом говорится в исследовании "Мнения и взгляды жителей Украины по безвизовому режиму с Европейским Союзом", проведенного КМИС в декабре 2017 года на заказ проекта "Открой Европу", передает УНН.

"Жители западных областей Украины были и остаются лидерами по посещаемости стран Евросоюза - 18% западных украинцев по крайней мере один раз ездили в ЕС в течение последних двух лет", - говорится в исследовании.

Так, согласно данным исследования, с 9% до 11% увеличилась доля всех украинцев, которые хотя бы один раз в течение двух последних лет ездили в ЕС.

Также этот показатель вырос в 4 раза среди жителей восточных областей Украины - с 2% до 9%. Жители восточных регионов стали лучше понимать возможности и преимущества безвиза с ЕС.

Так, исследование проводилось на всей территории Украины, кроме территорий, временно не контролируемых властью Украины, - АР Крым, отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины фиксируют уменьшении количества украинцев, которые по безвизу путешествуют в страны Европейского союза.

Украинские Национальные Новости

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