Дослідження: мешканці західних областей України є лідерами з відвідування країн ЄС

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Мешканці західних областей України частіше за інших відвідували країни Європейського союзу протягом останніх двох років. Про це йдеться у дослідженні “Думки і погляди жителів України щодо безвізового режиму з Європейським Союзом”, проведеного КМІС у грудні 2017 року на замовлення проекту “Відкрий Європу”, передає УНН.