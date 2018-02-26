Дослідження: мешканці західних областей України є лідерами з відвідування країн ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Мешканці західних областей України частіше за інших відвідували країни Європейського союзу протягом останніх двох років. Про це йдеться у дослідженні “Думки і погляди жителів України щодо безвізового режиму з Європейським Союзом”, проведеного КМІС у грудні 2017 року на замовлення проекту “Відкрий Європу”, передає УНН.
"Мешканці західних областей України були та залишаються лідерами з відвідування країн Євросоюзу – 18% західних українців принаймні один раз їздили до ЄС протягом останніх двох років", - йдеться в дослідженні.
Так, згідно з даними дослідження, з 9% до 11% збільшилася частка всіх українців, які хоча б один раз протягом двох останніх років їздили до ЄС.
Також цей показник виріс у 4 рази серед мешканців східних областей України – з 2% до 9%. Мешканці східних регіонів стали краще розуміти можливості і переваги безвізу з ЄС.
Так, дослідження проводилось на всій території України, крім територій, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей.
Нагадаємо, у Державній прикордонній службі України фіксують зменшенні кількості українців, які за безвізовим режимом подорожують до країн Європейського союзу.