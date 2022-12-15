Исследование: 72% граждан ЕС одобряют поддержку Украины со стороны ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Согласно опросу, проведенному компанией Евробарометр с 12 октября по 7 ноября 2022 года, 74% граждан ЕС одобряют поддержку Украины со стороны Европейского Союза после вторжения России.
Такие данные опубликованы на сайте Европарламента, передает УНН.
Детали
Во всех странах-членах ЕС большинство граждан одобряют поддержку ЕС. С самыми высокими уровнями поддержки показаны в Швеции (97%), Финляндии (95%), Нидерландах (93%), Португалии (92%) и Дании (92%).
После почти 10 месяцев войны в Украине поддержка ЕС - санкции против российского правительства или финансовая, военная или гуманитарная поддержка Украине - продолжает оставаться на уровне 73%.
Влияние российской войны на Украину европейские граждане отчетливо ощущают. Из-за войны и его последствия 65% граждан ЕС считают, что их жизнь изменится.
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