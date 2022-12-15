Дослідження: 72% громадян ЄС схвалюють підтримку України з боку ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Відповідно до опитування, проведеного компанією Євробарометр з 12 жовтня по 7 листопада 2022 року, 74% громадян ЄС схвалюють підтримку України з боку Європейського Союзу після вторгнення Росії.
Такі дані опубліковані на сайті Європарламенту, передає УНН.
Деталі
У всіх країнах-членах ЄС більшість громадян схвалюють підтримку ЄС. З найвищими рівнями підтримки показано в Швеції (97%), Фінляндії (95%), Нідерландах (93%), Португалії (92%) і Данії (92%).
Після майже 10-ти місяців війни в Україні підтримка ЄС, таких як санкції проти російського уряду або фінансова, військова чи гуманітарна підтримка Україні, продовжує залишатися на рівні 73%.
Вплив російської війни на Україну європейські громадяни чітко відчувають. Через війну та її наслідки 65% громадян ЄС вважають, що їхнє життя зміниться.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада Європи ухвалила рекордний план допомоги для України