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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Дослідження: 72% громадян ЄС схвалюють підтримку України з боку ЄС

Дослідження: 72% громадян ЄС схвалюють підтримку України з боку ЄС

Київ • УНН

 • 463460 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Відповідно до опитування, проведеного компанією Євробарометр з 12 жовтня по 7 листопада 2022 року, 74% громадян ЄС схвалюють підтримку України з боку Європейського Союзу після вторгнення Росії.

Такі дані опубліковані на сайті Європарламенту, передає УНН.

Деталі

У всіх країнах-членах ЄС більшість громадян схвалюють підтримку ЄС. З найвищими рівнями підтримки показано в Швеції (97%), Фінляндії (95%), Нідерландах (93%), Португалії (92%) і Данії (92%).

Після майже 10-ти місяців війни в Україні підтримка  ЄС, таких як санкції проти російського уряду або фінансова, військова чи гуманітарна підтримка Україні, продовжує залишатися на рівні 73%.

Вплив російської війни на Україну європейські громадяни чітко відчувають. Через війну та її наслідки 65% громадян ЄС вважають, що їхнє життя зміниться.

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