Исследователи нашли судно, которое считается самым глубоким затонувшим кораблем из когда-либо обнаруженных

Детали

Военный корабль США Samuel B. Roberts, широко известный как «Sammy B.», был идентифицирован на глубине 6895 метров.

Это означает, что он на 426 метров глубже, чем USS Johnston, предыдущий глубокий затонувший корабль, обнаруженный в прошлом году в Филиппинском море.

Sammy B. принял участие в битве у острова Самар, заключительной фазе битвы в заливе Лейте в октябре 1944 года, в которой Императорский флот Японии понес самые большие потери кораблей и не смог выбить американские войска из Лейте, куда они вторглись.

По некоторым данным, эсминец сопровождения вывел из строя торпедой японский тяжелый крейсер и значительно повредил еще один, сражаясь с группой во главе с командирским линкором "Ямато". Потратив почти все боезапасы, он был серьезно сбит линкором "Конго" и затонул. Из экипажа с 224 человек 89 погибли и 120 спаслись.

Исследователи рассказали, что поиск судна включал использование глубочайшего гидролокатора бокового обзора, когда-то устанавливавшегося и работавшего на подводном аппарате.