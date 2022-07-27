Дослідники знайшли судно, яке вважається найглибшим затонулим кораблем із будь-коли виявлених

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 15660 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 42021 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 61268 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 71458 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 71195 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 72865 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 81808 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 215978 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148784 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172307 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 150302 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 182599 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 71875 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 92935 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 91856 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 215974 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 491913 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 442082 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 648557 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 769625 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 891 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 23903 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 46877 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 92935 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 112339 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Дослідники знайшли судно, яке вважається найглибшим затонулим кораблем із будь-коли виявлених

Дослідники знайшли судно, яке вважається найглибшим затонулим кораблем із будь-коли виявлених

Київ • УНН

 • 246378 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. За словами дослідників, ескортний есмінець ВМС США, який бився з переважаючим японським флотом у найбільшій морській битві Другої світової війни на Філіппінах, став найглибшим затонулим кораблем, який коли-небудь був виявлений. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Військовий корабель США Samuel B. Roberts, широко відомий як «Sammy B.», був ідентифікований на глибині 6895 метрів.

Це означає, що він на 426 метрів глибший, ніж USS Johnston, попередній найглибший затонулий корабель, виявлений минулого року у Філіппінському морі.

Sammy B. взяв участь у битві біля острова Самар, заключній фазі битви в затоці Лейте у жовтні 1944 року, в якій Імператорський флот Японії зазнав найбільших втрат кораблів і не зміг вибити американські війська з Лейте, куди вони вторглися.

За деякими даними, есмінець супроводу вивів з ладу торпедою японський важкий крейсер і значно пошкодив ще один, борючись із групою на чолі з командирським лінкором "Ямато". Витративши майже всі боєзапаси, він був серйозно збитий лінкором "Конго" і затонув. З екіпажу з 224 людей 89 загинули та 120 врятувалися.

Дослідники розповіли, що пошук судна включав використання найглибшого гідролокатора бокового огляду, який колись встановлювався і працював на підводному апараті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.65
Ethereum
$1,865.95