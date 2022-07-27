Дослідники знайшли судно, яке вважається найглибшим затонулим кораблем із будь-коли виявлених

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Військовий корабель США Samuel B. Roberts, широко відомий як «Sammy B.», був ідентифікований на глибині 6895 метрів.

Це означає, що він на 426 метрів глибший, ніж USS Johnston, попередній найглибший затонулий корабель, виявлений минулого року у Філіппінському морі.

Sammy B. взяв участь у битві біля острова Самар, заключній фазі битви в затоці Лейте у жовтні 1944 року, в якій Імператорський флот Японії зазнав найбільших втрат кораблів і не зміг вибити американські війська з Лейте, куди вони вторглися.

За деякими даними, есмінець супроводу вивів з ладу торпедою японський важкий крейсер і значно пошкодив ще один, борючись із групою на чолі з командирським лінкором "Ямато". Витративши майже всі боєзапаси, він був серйозно збитий лінкором "Конго" і затонув. З екіпажу з 224 людей 89 загинули та 120 врятувалися.

Дослідники розповіли, що пошук судна включав використання найглибшого гідролокатора бокового огляду, який колись встановлювався і працював на підводному апараті.