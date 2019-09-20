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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 48756 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109707 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101600 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 108799 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Исследователи нашли новый способ разблокировки смартфона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Исследователи нашли способ разблокировать смартфон с помощью наушников, разработанных для определения уникальной формы ушного канала человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Silicon Republic.

Команда из Университета Буффало разработала технологию, которая позволит производителям наушников встроить в них биометрические технологии для разблокировки смартфона. Названная EarEcho, работа, проводимая ученым-программистом Чжанпенгом Джином, использует модифицированные беспроводные наушники для аутентификации пользователей смартфонов через уникальную геометрию ушного канала пользователя.

"Когда звук воспроизводится в чьем-то ухе, он распространяется через ушной канал, отражается и поглощается им, и все это создает уникальную подпись, которую можно определить микрофоном", - пишет издание.

Команда Джина сообщила, что результаты исследований, опубликованные для Interactive, Mobile, Wearable и Ubiquitous Technologies, показали, что технология эффективна на 95%, и подала на нее патент.

Напомним, в Финляндии создали наушники из грибов и дрожжей.

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