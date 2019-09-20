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Дослідники знайшли новий спосіб розблокування смартфона

Дослідники знайшли новий спосіб розблокування смартфона

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Дослідники знайшли спосіб розблокувати смартфон за допомогою навушників, розроблених для визначення унікальної форми вушного каналу людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на Silicon Republic.

Команда з Університету Буффало розробила технологію, яка дозволить виробникам навушників вбудувати у них біометричні технології для розблокування смартфона. Названа EarEcho, робота, проведена вченим-програмістом Чжанпенгом Джином, використовує модифіковані бездротові навушники для аутентифікації користувачів смартфонів через унікальну геометрію вушного каналу користувача.

"Якщо звук відтворюється у чиємусь вусі, він поширюється через вушний канал, відбивається і поглинається ним, і все це створює унікальний підпис, який можна визначити мікрофоном", - пише видання.

Команда Джина повідомила, що результати досліджень, опубліковані для Interactive, Mobile, Wearable і Ubiquitous Technologies, показали, що технологія ефективна на 95%, і подала на неї патент.

Нагадаємо, у Фінляндії створили навушники з грибів і дріжджів.

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