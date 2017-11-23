Исследователи назвали области Украины, которые понесли наибольшие потери от Голодомора 1932-1933 годов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Группа экспертов провела исследование демографических потерь во время голодомора в Украине в 1932-1933 годах. В абсолютном отношении среди стран СССР наибольшие потери понесла Украина, а именно 3,9 млн человек, передает УНН.
"Региональное распределение потерь показал, что из тогдашних 7 областей, входивших в состав Украины, больше всего пострадала Киевская и Харьковская области. В каждой из которых преждевременно умерло более 1 млн человек", - заявила Людмила Гриневич - директор Украинского научно-исследовательского и образовательного центра изучения Голодомора.
Вторую группу по количеству смертей образует Винницкая, Днепропетровская и Одесская области, в каждой из которых погибло более 300 тысяч человек. Наименее от Голодомора 1932-1933 годов пострадала Донецкая область.
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