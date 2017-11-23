Исследователи назвали области Украины, которые понесли наибольшие потери от Голодомора 1932-1933 годов

"Региональное распределение потерь показал, что из тогдашних 7 областей, входивших в состав Украины, больше всего пострадала Киевская и Харьковская области. В каждой из которых преждевременно умерло более 1 млн человек", - заявила Людмила Гриневич - директор Украинского научно-исследовательского и образовательного центра изучения Голодомора.

Вторую группу по количеству смертей образует Винницкая, Днепропетровская и Одесская области, в каждой из которых погибло более 300 тысяч человек. Наименее от Голодомора 1932-1933 годов пострадала Донецкая область.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парламенты 14 стран признали Голодомор геноцидом украинского народа - МИД