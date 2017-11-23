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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 24931 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 14950 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 31140 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 44153 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 106284 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 112440 просмотра

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Исследователи назвали области Украины, которые понесли наибольшие потери от Голодомора 1932-1933 годов

Исследователи назвали области Украины, которые понесли наибольшие потери от Голодомора 1932-1933 годов

Киев  •  УНН

 • 30770 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Группа экспертов провела исследование демографических потерь во время голодомора в Украине в 1932-1933 годах. В абсолютном отношении среди стран СССР наибольшие потери понесла Украина, а именно 3,9 млн человек, передает УНН.

"Региональное распределение потерь показал, что из тогдашних 7 областей, входивших в состав Украины, больше всего пострадала Киевская и Харьковская области. В каждой из которых преждевременно умерло более 1 млн человек", - заявила Людмила Гриневич - директор Украинского научно-исследовательского и образовательного центра изучения Голодомора.

Вторую группу по количеству смертей образует Винницкая, Днепропетровская и Одесская области, в каждой из которых погибло более 300 тысяч человек. Наименее от Голодомора 1932-1933 годов пострадала Донецкая область.

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