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Дослідники назвали області України, які понесли найбільші втрати від Голодомору 1932-1933 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Група експертів провела дослідження демографічних втрат під час голодомору в Україні у 1932-1933 роках. В абсолютному відношенні серед країн СРСР найбільші втрати понесла Україна, а саме 3,9 млн людей, передає УНН.

"Регіональний розподіл втрат показав, що із тогочасних 7 областей, які входили до складу України, найбільше потерпіла Київська та Харківська області. У кожній з яких передчасно померло понад 1 мільйон осіб", - заявила Людмила Гриневич - директор Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору.

Другу групу за кількістю смертей утворює Вінницька, Дніпропетровська та Одеська області, в кожній з яких загинуло понад 300 тисяч осіб. Найменш від Голодомору 1932-1933 року постраждала Донецька область.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Парламенти 14 країн визнали Голодомор геноцидом українського народу – МЗС

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