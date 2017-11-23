Дослідники назвали області України, які понесли найбільші втрати від Голодомору 1932-1933 років

"Регіональний розподіл втрат показав, що із тогочасних 7 областей, які входили до складу України, найбільше потерпіла Київська та Харківська області. У кожній з яких передчасно померло понад 1 мільйон осіб", - заявила Людмила Гриневич - директор Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору.

Другу групу за кількістю смертей утворює Вінницька, Дніпропетровська та Одеська області, в кожній з яких загинуло понад 300 тисяч осіб. Найменш від Голодомору 1932-1933 року постраждала Донецька область.

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