Исследователи назвали самую загрязненную столицу мира

Детали

По региону проносятся юго-западные ветры, и начинает рассеиваться покрывало едкого смога, накрывающего город в осенние и зимние месяцы.

Последствия загрязнения в индийской столице варьируются от раздражения кожи и глаз до тяжелых неврологических, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, астмы, хронического обструктивного заболевания легких, бронхита, потери емкости легких, эмфиземы, рака и уровня смертности.

Во всем мире загрязнение воздуха на открытом воздухе ежегодно убивает около 4,2 миллиона человек.

Круглогодичный средний показатель загрязнения PM2.5 в Нью-Дели был самым плохим из всех столиц мира с большим отрывом.

В октябре и ноябре школьникам по всей Северной Индии, особенно в индийской столице Нью-Дели, приходится бороться с частыми сбоями со стороны транспорта, чтобы добраться до вуза. Поскольку загрязнение ухудшается, школы закрываются примерно на две недели каждый год.

Двадцать один из 30 городов мира с наихудшим уровнем загрязнения воздуха находится в Индии, согласно данным, собранным во Всемирном отчете о качестве воздуха. Шесть индийских городов входят в топ-10. Нью-Дели оказывает наивысшее влияние токсичного воздуха в стране.

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