Індія приховала російське походження палива, що поставляється до США
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Сполучені Штати висловили стурбованість Індії у зв'язку з тим, що вони використовувалися для експорту палива, виготовленого з російської нафти шляхом морських перевезень, щоб приховати його походження, до Нью-Йорка, порушуючи санкції. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Санкції США проти Москви забороняють імпорт до Сполучених Штатів енергетичних продуктів російського походження, включаючи сиру нафту, очищене паливо, дистиляти, вугілля та газ.
Деталі
Міністерство фінансів США повідомило Індії, що індійське судно забрало нафту з російського танкера у відкритому морі і доставило її до порту штату Гуджарат на західному узбережжі, де її було очищено і відправлено далі, заявив заступник керуючого Резервного банку Індії.
«Очищений продукт повернули на цей корабель, і він вирушив у плавання без пункту призначення. У середині моря він отримав пункт призначення, тому досяг свого курсу, вирушив до Нью-Йорка», — йдеться в повідомленні індійської сторони.
Доповнення
Нью-Делі не приєднався до санкцій проти росії та не засудив війну.
Індія, що займає третє місце у світі з імпорту та споживання нафти, у минулому рідко купувала російську нафту. Але відколи почалася війна, індійські нафтопереробники скуповують дешеву російську нафту, якої уникали багато західних країн і компаній.