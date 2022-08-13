Индия скрыла российское происхождение поставляемого в США топлива

Санкции США против Москвы запрещают импорт в Соединенные Штаты энергетических продуктов российского происхождения, включая сырую нефть, очищенное топливо, дистилляты, уголь и газ.

Детали

Министерство финансов США сообщило Индии, что индийское судно забрало нефть из российского танкера в открытом море и доставило ее в порт штата Гуджарат на западном побережье, где она была очищена и отправлена ​​дальше, заявил заместитель управляющего Резервного банка Индии.

«Очищенный продукт был возвращен на этот корабль, и он отправился в плавание без пункта назначения. В середине пути он получил пункт назначения, поэтому достиг своего курса, отправился в Нью-Йорк», — говорится в сообщении индийской стороны.

Дополнение

Нью-Дели не присоединился к санкциям против россии и не осудил войну.

Индия, занимающая третье место в мире по импорту и потреблению нефти, в прошлом редко покупала российскую нефть. Но с начала войны, индийские нефтепереработчики скупают дешевую российскую нефть, которой избегали многие западные страны и компании.