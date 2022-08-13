Дослідники назвали найзабрудненішу столицю світу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Дослідники повідомили, що Нью-Делі є найзабрудненіша столиця світу, яка знаходиться на півночі Індії. Про це інформує УНН.
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По регіону проносяться південно-західні вітри, і починає розсіюватися покривало їдкого смогу, що накриває місто в осінні та зимові місяці.
Наслідки забруднення в індійській столиці варіюються від подразнення шкіри та очей до важких неврологічних, серцево-судинних та респіраторних захворювань, астми, хронічного обструктивного захворювання легень, бронхіту, втрати ємності легенів, емфіземи, раку та підвищення рівня смертності.
У всьому світі забруднення повітря на відкритому повітрі щороку вбиває близько 4,2 мільйона людей.
Цілорічний середній показник забруднення PM2.5 в Нью-Делі був найгіршим з усіх столиць світу з великим відривом.
У жовтні та листопаді школярам по всій Північній Індії, особливо в індійській столиці Нью-Делі, доводиться боротися з частими збоями зі сторони транпорту аби дібратися до ВНЗ. Оскільки забруднення погіршується, школи закриваються приблизно на два тижні щороку.
Двадцять одне з 30 міст світу з найгіршим рівнем забруднення повітря знаходиться в Індії, згідно з даними, зібраними у Всесвітньому звіті про якість повітря. Шість індійських міст входять в топ-10. Нью-Делі має найвищий вплив токсичного повітря в країні.
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