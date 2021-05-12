Дожди накроют половину Украины: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. На Левобережье сегодня ожидается дождливая погода, также дождливо будет в Карпатах и на юге. Теплее всего будет на западе - до 24 градусов тепла, на остальной территории - до 18 градусов с отметкой "плюс". Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 12 мая в Украине переменная облачность. На Левобережье, в южных областях и Карпатах кратковременный дождь, днем местами гроза; на остальной территории без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10°, днем 13-18°, в западных областях 19-24°.
Погода в Киеве и области
12 мая по Киеву переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 14-16°.
В Киевской области такие же погода и ветер. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18°.
Добавим
Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.