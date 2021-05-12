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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
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12:43 • 10236 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

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Дощі вкриють пів України: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 16375 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. На Лівобережжі сьогодні очікується дощова погода, також дощитиме у Карпатах та на півдні. Найтепліше буде на заході - до 24 градусів тепла, на решті території - до 18 градусів із позначкою "плюс". Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Дощі вкриють пів України: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 12 травня по Україні мінлива хмарність. На Лівобережжі, у південних областях та Карпатах короткочасний дощ, вдень місцями гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 13-18°, у західних областях 19-24°.

Погода у Києві та області

12 травня по Києву мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 14-16°.

У Київській області такі ж погода і вітер. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°.

Додамо

Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.

Українські Національні Новини

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