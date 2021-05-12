Дощі вкриють пів України: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 12 травня по Україні мінлива хмарність. На Лівобережжі, у південних областях та Карпатах короткочасний дощ, вдень місцями гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 13-18°, у західних областях 19-24°.

Погода у Києві та області

12 травня по Києву мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 14-16°.

У Київській області такі ж погода і вітер. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°.

Додамо

Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.