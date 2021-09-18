Дожди и до 24° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Сегодня по Украине пройдут дожди, будет ветрено, станет несколько прохладнее - днем до 24 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 18 сентября в Украине, кроме крайнего востока, пройдут умеренные, местами значительные дожди, местами грозы и усиление ветра 15-20 м/с; температура ночью 10-17°, днем в западных и северных областях 12-19°, на остальной территории 18-24°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью значительный, днем умеренный дождь, усиление ветра до 15-18 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 17-19°.
Добавим
Сегодня, 18 сентября, отмечают Международный день оплаты труда, День памяти погибших мотоциклистов, Международный день чтения электронных книг. В Украине - День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника.