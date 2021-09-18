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Сьогодні в Україні відзначають день фармацевта

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Сьогодні, 18 вересня, відзначають Міжнародний день рівної оплати праці, День пам'яті загиблих мотоциклістів, Міжнародний день читання електронних книг. В Україні - День винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника, пише УНН.

18 вересня 2020 року було вперше відзначено Міжнародний день рівної оплати праці. Його основним слоганом було визначено “Відновлення кращого майбутнього праці шляхом забезпечення рівності в оплаті праці”.

З нагоди першого Міжнародного дня рівної оплати праці та в розпал глобальної пандемії COVID-19 Міжнародна коаліція рівної оплати праці (EPIC) провела віртуальний глобальний заклик до дії, що заохочує всіх учасників ринку праці вжити необхідні кроки для забезпечення того, щоб рівна оплата була в центрі зусиль зацікавлених сторін у всьому світі.

День пам’яті загиблих мотоциклістів (байкерів) — всеукраїнський день пам’яті, який щорічно відзначають 18 вересня в пам’ять про Анну Мішуткіну, яка загинула в Сімферополі 2008 року.

18 вересня проводиться Міжнародний день читання електронних книг. Перше велике святкування International Read an eBook Day відбулося в 2014 році за ініціативою одного з провідних дистриб’юторів електронних книг OverDrive. Ці вересневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

У третю суботу вересня на Україні відзначається День винахідника і раціоналізатора, який був заснований в 1994 році. Це свято було встановлено для підтримки всіх раціоналізаторів та винахідників нашої країни.

Неможливо навіть уявити собі наш світ без винаходів. На що б було схоже наше життя, якби не наполеглива праця винахідників? Саме завдяки кращим ідеям відбуваються великі звершення і зміни в нашому житті.

Винахідницьку і раціоналізаторську діяльність в Україні регулює Український інститут промислової власності ‒ Укрпатент. На сьогодні Укрпатентом було зареєстроване близько мільйона патентів на винаходи, а також близько десяти тисяч патентів на корисні моделі.

Третя субота вересня — день, який в Україні асоціюється з професійним святом співробітників фармакології. Громадяни нашої країни відзначають День фармацевта.

Професійне свято фармацевтів було засноване президентом України 7 вересня 1999 року.

Згідно з Указом Президента України “Про День фармацевтичного працівника” від 7 вересня 1999 року № 1128/99, свято фармацевта встановлено в Україні “...на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров’я України та враховуючи значний внесок працівників фармацевтичної галузі в охорону здоров’я населення...”.

Релігійне свято

Православна церква 18 вересня вшановує пам’ять пророка Захарія і святої Єлисавети. У цей день гнали з будинків Кумоху — кликуху нечесті. День вважався щасливим для передбачень. Інші назви свята — “Єлизавета провісниця” і “Авдей п’яниця”.

У п’ятницю, 18 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Гліб, Давид, Єлизавета, Захар, Іраїда, Максим, Раїса, Федір.

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