Сегодня в Украине отмечают день фармацевта

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 125981 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 141521 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 119020 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 116726 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 149081 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123492 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 165756 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Украине отмечают день фармацевта

Сегодня в Украине отмечают день фармацевта

Киев  •  УНН

 • 44766 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Сегодня, 18 сентября, отмечают Международный день оплаты труда, День памяти погибших мотоциклистов, Международный день чтения электронных книг. В Украине - День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника, пишет УНН.

18 сентября 2020 было впервые отмечено Международный день оплаты труда. Его основной слоганом были определены “Восстановление лучшего будущего труда путем обеспечения равенства в оплате труда”.

По случаю первого Международного дня оплаты труда и в разгар глобальной пандемии COVID-19 Международная коалиция оплаты труда (EPIC) провела виртуальный глобальный призыв к действию, призывает всех участников рынка труда принять необходимые шаги для обеспечения того, чтобы равная оплата была в центре усилий заинтересованных сторон во всем мире.

День памяти погибших мотоциклистов (байкеров) — всеукраинский день памяти, который ежегодно отмечают 18 сентября в память об Анне Мишуткину, которая погибла в Симферополе 2008 года.

18 сентября проводится Международный день чтения электронных кни г. Первое большое празднование International Read an eBook Day состоялось в 2014 году по инициативе одного из ведущих дистрибьюторов электронных книг OverDrive. Эти сентябрьские мероприятия во второй декаде месяца имеют традиционный ежегодный характер.

В третью субботу сентября на Украине отмечается День изобретателя и рационализатора, который был основан в 1994 году. Этот праздник был установлен для поддержки всех рационализаторов и изобретателей нашей страны.

Невозможно даже представить себе наш мир без изобретений. На что бы было похоже нашу жизнь, если бы не упорный труд изобретателей? Именно благодаря лучшим идеям происходят великие свершения и изменения в нашей жизни.

Изобретательскую и рационализаторской деятельности в Украине регулирует Украинский институт промышленной собственности — Укрпатент. На сегодня Укрпатентом было зарегистрировано около миллиона патентов на изобретения, а также около десяти тысяч патентов на полезные модели.

Третья суббота сентября — день, который в Украине ассоциируется с профессиональным праздником сотрудников фармакологии. Граждане нашей страны отмечают День фармацевта.

Профессиональный праздник фармацевтов был основан президентом Украины 7 сентября 1999.

Согласно Указу Президента Украины “О Дне фармацевтического работника” от 7 сентября 1999 года № 1128/99, праздник фармацевта установлен в Украине “... в поддержку инициативы Министерства здравоохранения Украины и учитывая значительный вклад работников фармацевтической отрасли в охрану здоровья я населения ... ”.

Религиозный праздник

Православная церковь 18 сентября чтит память пророка Захария и святой Елисаветы. В этот день гнали из домов кумохи — кликуху нечестии. День считался счастливым для предсказаний. Другие названия праздника — “Елизавета предсказательница” и “Авдей пьяница”.

В пятницу, 18 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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