Дощі та до 24° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Сьогодні по Україні пройдуть дощі, буде вітряно, стане дещо прохолодніше - вдень до 24 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 18 вересня в Україні, крім крайнього сходу, пройдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди грози та посилення вітру 15-20 м/с; температура вночі 10-17°, вдень у західних та північних областях 12-19°, на решті території 18-24°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі значний, вдень помірний дощ, посилення вітру до 15-18 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 17-19°.
Додамо
Сьогодні, 18 вересня, відзначають Міжнародний день рівної оплати праці, День пам'яті загиблих мотоциклістів, Міжнародний день читання електронних книг. В Україні - День винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника.