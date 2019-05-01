Дожди продержатся в Украине до конца недели

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 102851 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 107154 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 109913 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 111041 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 137616 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114359 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139587 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144901 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130311 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130352 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дожди продержатся в Украине до конца недели

Дожди продержатся в Украине до конца недели

Киев  •  УНН

 • 25951 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В ближайшие трое суток в Украине пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.

"В ближайшие трое суток в Украине пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами, лишь в южных областях, а ночью 3 мая на большей части территории страны без осадков", - говорится в сообщении.

Температура ночью 4-10 ° тепла, на юге до 12 °; днем завтра 13-19 °, 3-4 мая в Украине, кроме запада, 17-22°.

Напомним, 1 мая, в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Украинские Национальные Новости

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