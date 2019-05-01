Дожди продержатся в Украине до конца недели
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В ближайшие трое суток в Украине пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.
"В ближайшие трое суток в Украине пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами, лишь в южных областях, а ночью 3 мая на большей части территории страны без осадков", - говорится в сообщении.
Температура ночью 4-10 ° тепла, на юге до 12 °; днем завтра 13-19 °, 3-4 мая в Украине, кроме запада, 17-22°.
Напомним, 1 мая, в Украине объявлено штормовое предупреждение.