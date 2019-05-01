Дощі протримаються в Україні до кінця тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У найближчі три доби в Україні пройдуть невеликі та помірні дощі, подекуди з грозами. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
“У найближчі три доби в Україні пройдуть невеликі та помірні дощі, подекуди з грозами, лише в південних областях, а вночі 3 травня на більшій частині території країни без опадів”, — йдеться у повідомленні.
Температура вночі 4-10° тепла, на півдні до 12°; вдень завтра 13-19°, 3-4 травня в Україні, крім заходу, 17-22°.
Нагадаємо, 1 травня, в Україні оголошено штормове попередження.