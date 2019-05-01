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Штормове попередження: сьогодні в Україні очікуються дощі, грози та град

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. На сьогодні, 1 травня, в Україні оголошено штормове попередження. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

"1 травня у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях значні дощі, у центральних, південних та східних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий), на Прикарпатті та в Карпатах сильні дощі (2 рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться у повідомленні.

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Також, за прогнозом синоптиків, у четвер, 2 травня, в Україні, у п'ятницю, 3 травня, у північних та західних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі.

Як повідомляв УНН, погоду в Україні у середу, 1 травня, визначатиме циклон, який переміститься з Балкан, тож очікується дощова погода.

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