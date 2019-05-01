Штормовое предупреждение: сегодня в Украине ожидаются дожди, грозы и град
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Сегодня, 1 мая, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
“1 мая во большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях значительные дожди, в центральных, южных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (1 уровень опасности, желтый), на Прикарпатье и в Карпатах сильные дожди (2 уровень опасности, оранжевый)”, — говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды
Также, по прогнозу синоптиков, в четверг, 2 мая, в Украине, в пятницу, 3 мая, в северных и западных областях пройдут небольшие кратковременные дожди.
Как сообщал УНН, погоду в Украине в среду, 1 мая, будет определять циклон, который переместится с Балкан, поэтому ожидается дождливая погода.