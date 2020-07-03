Дожди на западе и жара на юге: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В западной части Украины в пятницу, 3 июля, ожидаются дожди, в Карпатском регионе - значительные. На юге же и востоке будет жарко - местами до 36 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Так, по данным синоптиков, в западных областях пройдут дожди с грозами, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди. На остальной территории преимущественно без осадков, лишь в северных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза.
Температура ночью 13-23°, днем 22-36°, выше всего - в южных, восточных и Днепропетровской областях.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
В Киевской области без осадков, лишь во второй половине дня по области местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-20°, днем 32-34°.
Напомним, в Херсонской области предупредили о чрезвычайной жаре - температура поднимется до 42°.