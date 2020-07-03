Дожди на западе и жара на юге: прогноз погоды на сегодня

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 25088 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 39395 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 107658 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 116806 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120692 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 157234 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118487 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 146375 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104699 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102932 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Дожди на западе и жара на юге: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. В западной части Украины в пятницу, 3 июля, ожидаются дожди, в Карпатском регионе - значительные. На юге же и востоке будет жарко - местами до 36 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, в западных областях пройдут дожди с грозами, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди. На остальной территории преимущественно без осадков, лишь в северных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 13-23°, днем 22-36°, выше всего - в южных, восточных и Днепропетровской областях.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В Киевской области без осадков, лишь во второй половине дня по области местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-20°, днем 32-34°.

Напомним, в Херсонской области предупредили о чрезвычайной жаре - температура поднимется до 42°.

Украинские Национальные Новости

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