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Дощі на заході та спека на півдні: прогноз погоди на сьогодні

Дощі на заході та спека на півдні: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 42409 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. У західній частині України у п'ятницю, 3 липня, очікуються дощі, у Карпатському регіоні - значні. На півдні ж та сході буде спекотно - місцями до 36 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, за даними синоптиків, у західних областях пройдуть дощі з грозами, на Закарпатті та в Прикарпатті значні дощі. На решті території переважно без опадів, лише у північних та Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 13-23°, вдень 22-36°, найвище - у південних, східних і Дніпропетровській областях.

Вітер південно-східний з переходом на північний, 5-10 м/с, вдень під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

На Київщині без опадів, лише в другій половині дня по області місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 17-20°, вдень 32-34°.

Нагадаємо, на Херсонщині попередили про надзвичайну спеку - температура підніметься до 42°.

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