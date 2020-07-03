Дощі на заході та спека на півдні: прогноз погоди на сьогодні

Так, за даними синоптиків, у західних областях пройдуть дощі з грозами, на Закарпатті та в Прикарпатті значні дощі. На решті території переважно без опадів, лише у північних та Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 13-23°, вдень 22-36°, найвище - у південних, східних і Дніпропетровській областях.

Вітер південно-східний з переходом на північний, 5-10 м/с, вдень під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

На Київщині без опадів, лише в другій половині дня по області місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 17-20°, вдень 32-34°.

Нагадаємо, на Херсонщині попередили про надзвичайну спеку - температура підніметься до 42°.