На Херсонщині попередили про надзвичайну спеку - температура підніметься до 42°
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. На Херсонщині попередили про третій рівень небезпечності - очікується надзвичайна спека до 40-42°. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку у Facebook Херсонського обласного центру з гідрометеорології.
"Попередження про стихійне метеорологічне явище ІІІ рівня небезпечності. Вдень 5-7 липня 2020 року по Херсонській області та у місті Херсоні очікується надзвичайна спека 40-42° (ІІІ рівень небезпечності – червоний)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, червнева спека у Києві побила п'ять температурних рекордів.