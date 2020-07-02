В Херсонской области предупредили о чрезвычайной жаре - температура поднимется до 42°
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В Херсонской области предупредили о третьем уровне опасности - ожидается чрезвычайная жара до 40-42°. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Херсонского областного центра по гидрометеорологии.
"Предупреждение о стихийном метеорологическом явлении III уровня опасности. Днем 5-7 июля 2020 года по Херсонской области и в городе Херсоне ожидается чрезвычайная жара 40-42° (ІІІ уровень опасности - красный)", - говорится в сообщении.
Напомним, июньская жара в Киеве побила пять температурных рекордов.