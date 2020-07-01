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Червнева спека у Києві побила п'ять температурних рекордів

Червнева спека у Києві побила п'ять температурних рекордів

Київ • УНН

 • 22897 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Червень 2020 року в Києві видався спекотним, упродовж місяця було побито 5 температурних рекордів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря червня у Києві становила +21,7°С, що, як зазначається, на 3,5°С вище за кліматичну норму.

"За рейтингом найтепліших за 140 років цьогорічний червень зайняв шосте місце. У Києві з 10 по 12 червня було побито аж 5 температурних рекордів. 8 днів у місяці були з максимальною температурою вище +30,0°С", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що найхолодніше у Києві було 2 та 3 червня: тоді мінімальна температура під ранок опустилась до +5,5°С. Найспекотніше у столиці було 11 червня, коли максимальна температура після полудня піднялася до +33,3°С, зазначили в обсерваторії.

"Опадів у червні на проспекті Науки 37, випало 49 мм, або 68% кліматичної норми", - додали в обсерваторії.

Раніше УНН дізнався у синоптиків, що початок липня в Україні буде дощовим і спекотним.

Додамо, що у Центрі громадського здоров’я дали поради, як вберегтися від спеки.

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