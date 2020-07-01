Июньская жара в Киеве побила пять температурных рекордов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Июнь 2020 года в Киеве выдался жарким, в течение месяца были побиты 5 температурных рекордов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составляла + 21,7°С, что, как отмечается, на 3,5°С выше климатической нормы.
"По рейтингу самых теплых за 140 лет июнь этого года занял шестое место. В Киеве с 10 по 12 июня были побиты аж 5 температурных рекордов. 8 дней в месяце были с максимальной температурой выше 30,0°С", - говорится в сообщении.
Указано, что холоднее всего в Киеве было 2 и 3 июня: тогда минимальная температура под утро опустилась до +5,5°С. Жарче всего в столице было 11 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 33,3°С, отметили в обсерватории.
"Осадков в июне на проспекте Науки 37, выпало 49 мм, или 68% климатической нормы", - добавили в обсерватории.
Ранее УНН узнал у синоптиков, что начало июля в Украине будет дождливым и жарким.
Добавим, что в Центре общественного здоровья дали советы, как уберечься от жары.