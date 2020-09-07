Дожди на западе и до +30°: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Начало недели будет дождливым на западе Украины, на остальной территории осадков не ожидается. Воздух местами прогреется до 30 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в западной части страны кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с, на западе днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха в начале недели в западных областях ночью будет достигать 8-13°, днем 18-24°; на остальной территории ночью 10-16°, днем 24-30°.
В Киевской области без осадков. Температура ночью 13-16°, днем 26-29°.
Напомним, метеорологи рассказали, какой будет осень.