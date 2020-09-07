Дожди на западе и до +30°: прогноз погоды на сегодня

По прогнозу синоптиков, в западной части страны кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с, на западе днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в начале недели в западных областях ночью будет достигать 8-13°, днем 18-24°; на остальной территории ночью 10-16°, днем 24-30°.

В Киевской области без осадков. Температура ночью 13-16°, днем 26-29°.

Напомним, метеорологи рассказали, какой будет осень.